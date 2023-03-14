الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى يسجل 4 ملايين و158 ألف طن فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

شهد الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي، تراجعا في الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإنتاج المحلي بلغ نحو 4 ملايين و158 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي "مبدئى" مقابل نحو 4 ملايين و423 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغ 265 ألف طن.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن الإنتاج المحلي في المقابل شهد ارتفاعا خلال نفس الفترة، حيث سجل مليوني و511 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل مليوني و473 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 38 ألف طن.

وكان الإنتاج المحلى من الزيت الخام قد شهد ارتفاعا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت نحو 2427 ألف طن، مقابل نحو 2393 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 34 ألف طن.

وتراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت نحو 4238 ألف طن، بينما كانت نحو 4433 ألف طن فى شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ نحو 195 ألف طن، وسجل الإنتاج المحلى من الزيت الخام والمكثفات ارتفاعا طفيفا فى نفس الفترة، حيث سجل نحو 2449 ألف طن، فى أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 2440 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 9 آلاف طن، كما بلغ الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2816 ألف طن فى أغسطس الماضي، مقابل 2379 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 437 ألف طن.