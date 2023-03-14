الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح من درجتين حتى 3 درجات

كتب أحمد عرفة

طمأن الدكتور محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بخصوص حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة، نافيا وقوع أي أمطار شديدة منتصف الأسبوع المقبل، وفق بعض الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر منصات السوشيال ميديا.

وأضاف شاهين ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم الثلاثاء ، أن الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح من درجتين حتى 3 درجات لتصل إلى 26 درجة، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتابع :" من المتوقع أن يكون الطقس صباحا مائل للبرودة إلى بارد، ودافىء منتصف اليوم، وبارد ليلا ولطيف"، متابعاِ :"مع منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك بعض التقلبات الجوية، وتنشط الرياح في بعض الأماكن، وتشهد البلاد خلال هذه الفترة، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، كما تشهد البلاد ظاهرة الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً ".