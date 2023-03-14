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الأرصاد: انخفاض فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات خلال الساعات القادمة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:56 م
الأرصاد: انخفاض فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات خلال الساعات القادمة هيئة الأرصاد الجوية
ماجد تمراز

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قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار مع تقدم ساعات الليل ستقل على أغلب المحافظات وستنحصر فى المدن الساحلية تدريجيا، وستكون الأمطار غدا ما بين خفيفة ومتوسطة على محافظات الوجه البحرى، وستتلاشى الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "خلال فترات الليل والساعات القادمة ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وغدا أيضا خلال فترة الليل ستكون درجات الحرارة منخفضة".

وقال: "غدا سيحدث اعتدال فى سرعات الرياح ولن يكون هناك أتربة أو رمال مثارة، ولكن في فترات الليل المتأخرة ستتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية.


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