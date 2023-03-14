افتتاح 4 معارض "أهلا رمضان" فى قرى كفر الدوار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، فى محافظة البحيرة، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو اليوم الثلاثاء، 4 معارض " أهلاً رمضان " بقرى الأمراء وسيدى غازى وكوم البركة وزُهرة، وذلك ضمن 9 معارض مقرر افتتاحها خلال الأيام المقبله بالإضافة إلى المعرض الرئيسى بمدينة كفر الدوار والذى تم افتتاحة خلال الفترة الماضية.

وتضم المعارض مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 %.

يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع على استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بإستمرار المتابعة للتأكد من الأسعار المقررة وتاريخ الإنتاج ومطابقته للأسعار والصلاحية.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن إفتتاح معارض أهلا رمضان يأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية، بالتوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" هذا العام، واستمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك للعمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.