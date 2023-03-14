أسامة ربيع: تعاون كبير مع الدنمارك ونقدم لهم كل التسهيلات

كتب أحمد عرفة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك تعاونا كبيرا مع الدنمارك فى تدريب المرشدين أو السفن العابرة بقناة السويس أو الهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون بحرى مع شركة ميرسك الدنماركية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال تصريحاته مع برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك تعاونا مع شركة ميرسك الدنماركية فى تطوير الترسانات وتحويل اللانشات لاستخدام الوقود المتجدد، متابعا: سنقدم كل الخدمات والتسهيلات، ونقدم مميزات عديدة لشركة ميرسك، بجانب تخفيضات عندما تحتوى السفن على حاويات كبيرة.

ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى أن قناة السويس الجديدة السبب فى زيادة عدد السفن، فخلال الشهور الماضية كان يعبر 90 سفينة و94 سفينة، واليوم عبر 107 سفينة، بجانب أكبر حمولة 6 مليون طن، وتحقيق اعلى عائد من الدولار يوميا 40 مليون دولار اليوم.