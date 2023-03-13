الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ساهمت فى الأرقام القياسية لعبور السفن

كتب محمد شعلان

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس حققت أعلى معدل عبور يومي بعبور أعلى عدد سفن مرورا بقناة السويس من خلال عبور 107 سفن، وتحمل 6 ملايين طن بضائع، موضحا أن هذه الأرقام قياسية والفضل لقناة السويس الجديدة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن قناة السويس الجديدة ورؤية الرئيس السيسي بإنهائها في عام واحد وفر الكثير من الأموال، حيث أن القناة الجديدة منذ أول يوم افتتاح وهي تساعد في زيادة الدخل.

وتابع: "قناة السويس الجديدة كانت رؤية صائبة وهذ العدد الكبير من عبور السفن ما كان ليتم في القناة القديمة فقط، وحاليا في عبور من الاتجاهين بدون انتظار وقناة السويس الجديدة فتحت أفق جديدة وعبور حملات كبيرة، ومع زيادتنا الأعماق 66 قدما كانت مميزات ودخلت زيادة للبلد وثقة في قناة السويس، وأنها تستطيع التعامل مع عبور أرقام كبيرة".

وشدد الفريق أسامة ربيع، على أهمية دور الكراكات والقاطرات مع زيادة عبور السفن، حيث أن هذه القاطرات تصاحب السفن أثناء عبورها، قائلا: "مع زيادة عبور عدد السفن كان لازم نزود قاطرات وتعاقدنا على 10 كراكات جديدة"، مفيدا بأنه تم التعاقد على 10 كراكات جديدة تدخل الخدمة قريبا في هيئة القناة.