أبو الغيط: الوضع الاجتماعي بلبنان بالغ الصعوبة وهناك حاجة لوجود رئيس

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الوضع الاجتماعي في لبنان بالغ الصعوبة، مشددا على الحاجة ماسة لوجود رئيس جديد للبنان في أسرع وقت.

وأضاف أبو الغيط - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان - إنه وصل إلى لبنان أمس وكان سعر صرف الليرة اللبنانية يناهز الـ 90 ألفا للدولار الواحد، بينما قفز سعر الصرف صباح اليوم إلى 100 ألف ليرة للدولار، معربا عن أسفه لما آل إليه الوضع الحالي.

وعن لقائيه اليوم برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد أبو الغيط ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد كمدخل لبدء عملية الإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمات الراهنة.

وكان أبو الغيط قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023 اليوم، حيث جدد في كلمته التزام جامعة الدول العربية ببذل المزيد من الجهود دون كلل لتحقيق إنجازات جديدة من شأنها تحقيق التنمية المنشودة لكل العرب.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن التركيز على الأزمة الروسية الأوكرانية على خطورتها وأهميتها لا يجب أن يخفي أن هناك أزمات أخرى تنتظر حلولاً وبعضها منذ عقود مثل ازدياد انتشار الفقر والجوع ووفيات الأطفال والأمهات، مشيرا إلى أن العالم لم يتعاف بعد من آثار أزمة كوفيد19 كما لا تزال أعداد النازحين في ارتفاع مستمر كما تعاظم مخاطر التغير المناخي على نحو مقلق.

واعتبر أن المنطقة تواجه عدداً من المشكلات المتداخلة والمعقدة التي أصبحت واقعا مستداما يجب التعامل معه باستمرار، ويقتضي حلها خططاً شاملة لا تقبل التجزئة للوصول إلى استراتيجيات مستدامة، موضحا أن المنطقة تحتاج إلى بناء قدرات مؤسساتها الوطنية والإقليمية لجعلها أكثر مرونة وقدرة على التنبؤ.