8 مصابين فى حادث انقلاب أتوبيس بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب اتوبيس مدرسة، على الطريق الدائري بنطاق دائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية إلى 8 أشخاص، بينهم 6 طلاب ومشرفة وسائق، فيما هرب السائق بعد وقوع الحادث، رغم إصابته.

تلقى مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بانقلاب اتوبيس تابع لمدرسة خاصة على الطريق الدائري.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط القسم وسيارات الاسعاف إلى موقع حادث دائري الإسكندرية اليوم، وباجراء المعاينة اللازمة والفحص تبين أن الاتوبيس خاص بمدرسة خاصة وكان يستقله 14 طالب بالإضافة إلى المشرفة والسائق.

وتبين من المعاينة الأولية اختلال عجله القيادة من يد السائق أثناء السير مما أدى إلى انقلابه، وأسفر الحادث عن اصابه 6 طلاب والمشرف والسائق وتبين هروبه.

تم نقل المصابين عد السائق، إلى المستشفى لتلقي العلاج وازالة آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.