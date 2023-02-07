إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب مينى باص فى عين شمس.. صور

كتب: عبد الرحمن سيد

أُصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة عين شمس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة عين شمس، وتبين من خلال الفحص، سير أتوبيس "مينى باص" أعلى الطريق بمنطقة الجراج اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما تسبب فى انقلابه، وسقوطه بالطريق مما أسفر عن إصابة 5 اشخاص ونقلوا الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل و تم التحفظ على السائق للتحقيق معه.