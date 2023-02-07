اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب مينى باص فى عين شمس.. صور

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:12 م
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب مينى باص فى عين شمس.. صور حادث انقلاب أتوبيس
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أُصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة عين شمس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة عين شمس، وتبين من خلال الفحص، سير أتوبيس "مينى باص" أعلى الطريق بمنطقة الجراج اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما تسبب فى انقلابه، وسقوطه بالطريق مما أسفر عن إصابة 5 اشخاص ونقلوا الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل و تم التحفظ على السائق للتحقيق معه.
 
حادث انقلاب أتوبيس (1)
حادث انقلاب أتوبيس (1)

حادث انقلاب أتوبيس (2)
حادث انقلاب أتوبيس (2)

حادث انقلاب أتوبيس (3)
حادث انقلاب أتوبيس (3)

 


حادث مرورى

عين شمس

زحام مرورى

اخبار عاجلة

حادث انقلاب أتوبيس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة