7 أعشاب لتحفيز عملية إنقاص الوزن.. منها الكركم والفلفل

كتبت ميرفت رشاد

تم استخدام الأعشاب كدواء تقليدي منذ قرون ، وبالاقتران مع خصائصها العلاجية ، يمكن أن تعزز فقدان الوزن الصحي، وإليك 7 مكونات طبيعية يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن عندما تقترن بنمط حياة صحي، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

7 أعشاب تساعدك على إنقاص الوزن:



1. فلفل حريف



الفلفل الحار هو شائع يستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعدك على إنقاص الوزن. مركب الفلفل الرئيسي ، الكابسيسين ، يمكن أن يعزز عملية الأيض بنسبة تصل إلى 8٪ باستخدام التوليد الحراري ، عندما يمر الجسم بالتوليد الحراري وتبدأ درجة حرارتك الداخلية في الارتفاع ، فإنك تبدأ بشكل طبيعي في حرق السعرات الحرارية لتبريد جسمك.

2. الكركم



يمكن للكركم أن يقلل الالتهاب ويعزز حرق الدهون بفضل مركبه الفعال ، الكركمين من المعروف أن الكركمين يعزز فقدان الدهون (خاصة دهون البطن) ، ويساعدك على إنقاص الوزن ، ومثل الكايين ، فإنه يستخدم تأثيرًا حراريًا.

3. الزنجبيل



من المعروف أن الزنجبيل له تأثير قوي على إنقاص الوزن بفضل مركباته، تحتوي هذه المركبات على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات لتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات (نتيجة الجذور الحرة في الجسم).

5. فلفل أسود



يحتوي الفلفل الأسود على عنصر يعرف باسم البيبيرين ، وهو المركب الذي يعطي التوابل نكهتها القوية. يعزز المركب الأداء الأيضي ويمنع تراكم الدهون في الجسم.،يساعد بيبيرين المعدة على إفراز المزيد من حمض الهيدروكلوريك الضروري للهضم وزيادة التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

6. القرفة



تعتبر القرفة من التوابل الشائعة بالنسبة للكثيرين ، فإنها تفيد كمضاد للالتهابات ، وتنظم مستويات السكر في الدم ، ويمكن أن يحسن بعض مشاكل الجهاز الهضمي. بالنسبة لفقدان الوزن ، يمكن لمستخلص القرفة تحفيز الخلايا الدهنية البنية (الدهون البنية) وتقليل الخلايا الدهنية البيضاء (الدهون البيضاء).

7. البقدونس



البقدونس يعد خيارًا ممتازًا للعديد من الأطباق والمشروبات المختلفة، يعمل البقدونس كمدر طبيعي للبول ، وهو ضروري للمساعدة في طرد السموم والامتناع عن الاحتفاظ بالمياه ، والتي يمكن أن تكون مزعجة وتسبب التورم، تحتوي العشبة أيضًا على الأوجينول ، وهو زيت يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويساعد أولئك الذين يعانون من نقص السكر في الدم، كما هو الحال في معظم أنواع الخضر ، يعد البقدونس مصدرًا جيدًا للألياف التي تساعد على الهضم الصحي وتعمل كمطهر.