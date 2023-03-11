4 أطعمة تمنعك من إنقاص الوزن في سن الأربعين.. أبرزها اللحوم المصنعة

كتبت ميرفت رشاد

مع مرور كل عام ، يبدو أن اكتساب الوزن يصبح أسهل بكثير، ومع تقدمك في العمر ، تعاني من بطء عملية التمثيل الغذائي ، إلى جانب تغيير في تكوين الجسم ومستويات الهرمونات، كما أن مخزونك من الكتلة العضلية الهزيلة ينخفض بشكل طبيعي أيضًا ، وتراكم كتلة دهنية أكثر، يعد التغيير والتبديل في نظامك الغذائي وعادات اللياقة أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد ، وإليك أربعة أطعمة تمنعك من فقدان الوزن في الأربعينيات من العمر، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



1 الأطعمة فائقة المعالجة يبدأ الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في الحصول على عملية تمثيل غذائى أبطأ، من الضروري أن تكون على دراية بالأطعمة التي تتناولها وعدم تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة، يمكن للأطعمة التي يتم معالجتها بشكل كبير أن تعرقل جهودك في إنقاص الوزن تمامًا ، قد تكون عوامل مساهمة في الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري.

وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية ، تشتمل الأطعمة فائقة المعالجة على البسكويت ورقائق البطاطس والوجبات السريعة والوجبات السريعة والمزيد.



2 الأطعمة قليلة الألياف

تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف الأفراد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول من الوقت. تعمل الأطعمة المحملة بالألياف على جعل حركات الأمعاء طبيعية ، وتساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ، وخفض مستويات الكوليسترول، وهذا أمر ضروري لشخص يزيد عمره عن 40 عامًا يحاول الخسارة الوزن .