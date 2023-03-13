5 طرق يؤثر فيها نقص فيتامين ب 12 على جسمك

كتبت فاطمة خليل

التعب والصداع ومشاكل المزاج يمكن أن تعزز المستويات الكافية من فيتامين ب 12 في الجسم إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتي تساعد في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك ما يكفي من مستويات فيتامين ب 12 في الجسم، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة توصيل الأكسجين وتقليل إنتاج خلايا الدم الحمراء الطبيعية، مما قد يؤدي إلى فقر الدم الضخم الأرومات كل هذه الآثار يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والإرهاق وحتى الصداع وتغيرات الحالة المزاجية. مشاكل الجهاز الهضمي يمكن أن تحصل أجسامنا على نصيبها من فيتامين ب 12 من الأطعمة، إنه يرتبط بالبروتينات الموجودة في الطعام الذي نستهلكه. فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي حيوي يساعد على تصنيع الحمض النووي، ويساعد في إنتاج الطاقة ويساعد وظائف الجهاز العصبي المركزي، علاوة على ذلك، فهو يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويعزز صحة الدماغ، ومن المهم للغاية الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين ب 12 في الجسم أو يمكن أن تعاني من نقص فيتامين ب 12، يمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات المهمة إلى أعراض مختلفة ويمكن أن تؤثر على الجسم بعدة طرق مختلفة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".يمكن أن تعزز المستويات الكافية من فيتامين ب 12 في الجسم إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتي تساعد في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك ما يكفي من مستويات فيتامين ب 12 في الجسم، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة توصيل الأكسجين وتقليل إنتاج خلايا الدم الحمراء الطبيعية، مما قد يؤدي إلى فقر الدم الضخم الأرومات كل هذه الآثار يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والإرهاق وحتى الصداع وتغيرات الحالة المزاجية.يمكن أن تحصل أجسامنا على نصيبها من فيتامين ب 12 من الأطعمة، إنه يرتبط بالبروتينات الموجودة في الطعام الذي نستهلكه.

يساعد حمض الهيدروكلوريك والإنزيمات الموجودة في المعدة على فك فيتامين ب 12 في شكله الحر ثم يلتصق ببروتين يسمى العامل الداخلي، مما يساعد على امتصاصه في الأمعاء الدقيقة ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الجهاز الهضمي.

نظرًا لأن نقص المغذيات لا يسمح بوصول كمية كافية من الأكسجين إلى القناة الهضمية على الإطلاق ، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة الشخص بمشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك الإسهال والغثيان والإمساك والانتفاخ والغاز وفقدان الشهية وحتى فقدان الوزن. تلف الأعصاب فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ومع ذلك ، فإن النقص الحاد في فيتامين ب 12 يمكن أن يؤدي إلى "ضرر عصبي دائم" ، كما تشير دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية.

وفقًا لهيئة الصحة ، فإن "المظاهر المبكرة بشكل عام تكون خفية أو بدون أعراض". ومع ذلك ، "إذا ظهرت مشكلات عصبية ، فقد تكون لا رجعة فيها".

تسرد الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) بعض الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين ب 12.

- بقعة صفراء شاحبة على جلدك.

- التهاب اللسان واحمراره (التهاب اللسان)

- تقرحات الفم

- تغيرات في طريقة المشي والحركة.

- اضطراب الرؤية.

علامات نقص فيتامين ب 12 على الجلد - التهيج والاكتئاب

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم ، المعروف أيضًا باسم نقص الكوبالامين ، وهي حالة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لذلك يمكن أن يؤثر ذلك على لون الجلد. تشمل الأعراض الشائعة ظهور مسحة صفراء شاحبة على جلدك.

أعراض وعلامات نقص فيتامين ب12 فى الفم

تشمل إحدى العلامات غير المعتادة لفيتامين ب 12 في الفم "تنمل اللسان"، وهي حالة فموية تتميز بإحساس مزعج أو وخز أو وخز أو شعور بالانتفاخ أو الحرق في اللسان وتسمى أيضًا التهاب اللسان ، وهي حالة مرتبطة باللسان الملتهب والمتورم.