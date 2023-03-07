6 طرق يومية لتعزيز "الإندورفين" بشكل طبيعي في الجسم

كتب – حسام الشقويرى

يساعدنا "الإندورفين" الذى ينتجه الجهاز العصبي بشكل طبيعي في إدارة الألم والتوتر بينما تخلق بشكل حرفي مشاعر إيجابية. وترتبط هذه المادة الكيميائية ، التي لها تأثيرات مهدئة ومهدئة ، بدائرة المكافأة (أو الأعمال اليومية التي تشعرنا بأنها مجزية). ويلعب الأكل والشرب والجنس وحتى ممارسة الرياضة دورًا كبيرًا في تطوير الإندورفين، كما يساعد أجسامنا على الاستجابة بطريقة مناسبة عند مواجهة الألم والضغوط الجسدية الأخرى و إدارة وتقليل القلق والاكتئاب والمخاوف المزاجية الأخرى، وفقا لما نشره موقع realsimple

فيما يلي 5 أشياء صحية يمكنك القيام بها لتعزيز الإندورفين ، وسبب أهميتها ، وفقًا للعلم والخبراء.

1 – التمارين البدنية

تحدث حالة النشوة قصيرة الأمد هذه بعد تمارين بدنية مكثفة تجعل جسمك يمر بعدد من التغييرات . عندما يصبح تنفسك أثقل ، يتسارع نبضك ويجعل قلبك يضخ بقوة أكبر ، وبالتالي ينقل الدم المؤكسج إلى عضلاتك ودماغك و التنس والسباحة هي أيضًا خيارات رائعة. و تشير الأبحاث إلى أن مزيجًا صحيًا من التأمل والتمرين يمكن أن يقلل بشكل طبيعي من الاكتئاب

2 - الحصول على العلاج بالإبر الصينية

تتضمن تقنية الطب الصيني القديم للوخز بالإبر إدخال إبر رفيعة في الجسم ، ويمكن أن تحفز في الواقع إطلاق الإندورفين. لعدة قرون ، تم استخدام الممارسة التقليدية للتخفيف من مجموعة متنوعة من المشكلات ، من الألم المزمن إلى الصداع ونزلات البرد والحساسية.

3 – سماع الاغانى

هل تعلم أن الموسيقى يمكن أن تجعلك سعيدًا حرفيًا، و إذا سبق لك أن قمت بوضع أغنيتك المفضلة وشعرت على الفور بالرضا ، فهناك علم وراء هذه الظاهرة. تدعم الأبحاث امتلاك الموسيقى القدرة على زيادة تدفق الإندورفين ، وبالتالي تحفيز مشاعر المتعة والمكافأة

4 - شم رائحة اللافندر

تُستخدم روائح الزيوت الأساسية لمجموعة متنوعة من الاحتياجات. من تخفيف التوتر إلى تعزيز النوم الجيد ، يبدو أن الزيوت الأساسية عالمية في فوائدها. لكن إحدى المزايا المدهشة لرائحة رائحة الزيوت العطرية ، وخاصة روائح اللافندر ، هي قدرتها على تعزيز الإندورفين.

5 – التدليك

غالبًا ما نلجأ إلى التدليك للاسترخاء. ولكن لا يمكن أن يساعدنا هذا العلاج المدلل على الاسترخاء والتخلص من التوتر فحسب ، بل يمكنه أيضًا تحفيز إفراز الإندورفين.

6 - تناول الشوكولاتة الداكنة

هناك سبب يجعلنا نحب الشوكولاتة الداكنة كثيرًا - وليس فقط من أجل الذوق. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات خاصة تؤدي في الواقع إلى إفراز الدماغ للإندورفين والمواد الكيميائية التي تجعلنا نشعر بالراحة.