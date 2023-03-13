وكيل تعليم الغربية يشهد انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم

الغربية عادل ضرة

شهد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، انطلاق أولى أيام برنامج التأهيل التربوى للمعلمين المرشحين فى مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال - معلم فصل) لتلبية احتياجات تعليم الغربية من هذه التخصصات.

و قام وكيل وكيل الوزارة بمتابعة برنامج التأهيل التربوي في مدارس السنطة ث المشتركة، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة طنطا ث العسكرية بنين، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرسة الشهيد محمد ابراهم الخولي الثانوية العسكرية، "الأحمدية ث سابقاً"، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وقاعة التنمية المهنية بطنطا.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المعلمين المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، مؤكداً أن التأهيل التربوى للمعلمين، يتضمن أربعة أيام تدريبية.

حيث يتناول اليوم الأول "إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين"، "وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين"، "وصياغة نواتج التعلم"، أما اليوم الثانى سيتناول "استراتيجيات التدريس"، ويتناول اليوم الثالث "التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة"، كما يتناول اليوم الرابع، "استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم".