وكيل "تعليم الغربية" يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة شرق طنطا

الغربية - عادل ضرة

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، علي انتظام الدراسة بمدارس المحافظة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

وخلال متابعته لمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الصباغ الابتدائية، حيث حضر طابور الصباح، وتحية العلم، وأشاد بالبرنامج الإذاعي للمدرسة، والذي تناول موضوع المشروعات القومية والجمهورية الجديدة، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتنمية قرى الريف المصري بمحافظات الجمهورية.

وخلال الطابور، ألقى وكيل الوزارة كلمة أكد فيها على ضرورة التدريب على خطة الإخلاء لمواجهة الأزمات والكوارث، وضرورة الالتزام بالمنشورات الأمنية الواردة في هذا الشأن، وحث جميع المعلمين على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدرسة، وتنظيم مسابقات تعليمية بين الطلاب.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة إخناواي الابتدائية رقم 1، وإخناواي الإعدادية المشتركة، حيث قام بتفقد عدد من الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة، للاطمئنان إلى حسن السير العملية التعليمية، وقد شهد حصة للغة العربية بفصلي 6/1، 6/2، واطمأن على المستوى التحصيلي للطلاب، ووجه بضرورة استخدام استراتيجيات التعلم داخل الفصول، ووجه بضرورة التفاعل الطلابي مع المعلم داخل الفصل، ثم قام بالتأكد من سلامة وصلاحية التغذية المدرسية، ووجه بضرورة توزيعها على جميع الطلاب الحاضرين، كما أكد على ضرورة تسجيل الغياب الالكتروني بصفة منتظمة.

وقد وجه "حسن" إدارة المدرسة بضرورة الإعلان عن مجموعات الدعم المدرسية في مكان ظاهر للطلاب، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة، ووجه أيضاً بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي، ثم وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية.