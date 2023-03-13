وكيل تعليم الإسماعيلية يستقبل وفد بيت العائلة لتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الاثنين، وفدا من بيت العائلة المصرية، ضم الشيخ أشرف السعيد المدير العام لمنطقة الوعظ والإرشاد بالإسماعيلية والأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، والقس بنيامين مزيد بسادة راعي كنيسة الانبا بيشوي بالإسماعيلية عضو مجلس أمناء بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، ومحمد عبدالفتاح محمد منسق بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، وذلك لتقديم التهنئة له بحلول شهر رمضان المعظم بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام واحمد سيف مدير أمن المديرية.

وقدم الوفد التهنئة متمنين لتعليم الإسماعيلية دوام الرقي والتقدم في ظل النجاح الذي تحقق خلال الفصل الدراسي الأول.

وناقش الوفد استمرار بين بيت العائلة ومديرية التربية والتعليم من خلال القوافل المختلفة، والمشاركة في طابور الصباح إلى جانب تفعيل الندوات التي تحث على الأخلاق وحسن التعامل الي جانب التفوق العلمي.