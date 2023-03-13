اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش واستمرار حالة الطوارئ.. صور

الإثنين، 13 مارس 2023 11:05 م
هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش واستمرار حالة الطوارئ.. صور هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت مدينة العريش، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح خفيفة وصوت رعد، وتسببت الأمطار في تكون برك مياه بالشوارع، وسبق هطول الأمطار على مدينة العريش، هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مناطق رمانة وبئر العبد غرب المحافظة.

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق، ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.

 
هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش (1)
هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش (1)

 

هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش (2)
هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش (2)

 

هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش (3)
هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش (3)

 


شمال سيناء

العريش

الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة

السيطرة على تجمعات مياه الأمطار بالإسماعيلية واستمرار حالة الطوارئ.. صور

الإثنين، 13 مارس 2023 09:54 م

هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مناطق شمال سيناء الساحلية

الإثنين، 13 مارس 2023 09:47 م

التنمية المحلية: مواصلة رفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة أمطار بعض المحافظات

الإثنين، 13 مارس 2023 10:35 م

طوارئ بالمحافظات تحسبا للطقس السيئ.. سقوط أمطار غزيرة بالإسماعيلية وخفيفة ومتوسطة بمناطق شمال سيناء.. انتشار معدات شركة المياه بمناطق محافظات القناة.. والإسكندرية ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار.. صور

الإثنين، 13 مارس 2023 10:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة