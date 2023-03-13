تواصل تنفيذ أعمال رصف وتجميل شوارع مدينة العريش بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة العريش بشمال سيناء، تواصل تنفيذ أعمال رصف وتجميل الشوارع والميادين العامة.

أعلن مجلس مدينة العريش، تفقد هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء اسامه احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، الأعمال الجارية بالمحور الساحلى، ومرحلة وضع الطبقة الأخيرة من الأعمال السابقة، والمرور على شارع أسيوط.

وأوضح البيان، أن تجرى فى مدينة العريش أعمال تطوير شارع علي بن أبي طالب(العبور) واستكمال رصف شارع الضاحية، وتطهير غرف تصريف الأمطار التى حصرها من قبل بمعرفة رؤساء مناطق الخدمات، وتنفيذ أعمال تطوير نافورة الضاحية بميدان الضاحية (الدولفين) أمام مبني ديوان عام المحافظة، والتى تم إطلاق إشارة البدء في تطويره في إطار رفع مستوى الشوارع والميادين والمحاور بمدينة العريش .

وتم العمل فى إنشاء 20 محطة انتظار مضيئة بالطاقة الشمسية للمواطنين داخل المدينة للتخفيف عليهم، بدأت بمحطة أمام مبنى المحافظة وجارى استكمال أخرى داخل مدينة العريش في أماكن متفرقة، والتنسيق بين مجلس المدينة وإدارة المرور والشركة المنفذة للرصف لفتح شوارع جانبية تخفيفا علي المواطنين وسيولة حركة السيارات أثناء أعمال رصف المحور، وفتح شارع الغاز القديم حتى شارع أسيوط ، وشارع النافورة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر"، لزراعة اشجار منوعة بالشوارع والميادين.

وقال أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، ان إدارة الحدائق مدعومين بالعمال، تقوم بأعمال استكمال زراعة شتلات الأشجار بشارع محور الساحل وصولا لحى المساعيد، و جارى العمل فى زراعة الشتلات وأستكمال المبادرة.

وانطلقت أمس بشوارع مدينة العريش، فعاليات جديدة من مبادرة اتحضر للأخضر بزراعة الأشجار وتجميل المدينة.

وأوضح، أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم إطلاق إشارة البدء في زراعة الشتلات داخل المدينة فى الميادين العامة وحول المدارس ومراكز الشباب ومدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية .

وأضاف أنه تمت البداية من ديوان عام المحافظة حتي المدينة الشبابية تنفيذ فريق عمل من إدارتى الحدائق والأزمات.

وتشهد مدينة العريش بشمال سيناء، تواصل جهود ومبادرات المجتمع المدنى لتنظيف وتجميل الشوارع ورفع أكوام الردش والرمل من على مساراتها.