ندوات توعية لطلاب مدارس الكوامل قبلى بسوهاج احتفالا باليوم العالمى للمياه

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج اليوم الإثنين الموافق 13 مارس، عددا من الأنشطة التوعوية لطلاب مدارس قرية الكوامل قبلى بمركز المنشأة، والجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك ضمن فعاليات الاسبوع المائى لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب واضاف ان فعاليات الاسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الاوقاف والمنطقة الازهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق، تم اليوم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية لطلاب مدرسة الشهيد محمد فايز فراج الاعدادي ومعهد حمادى حسين الاعدادي الأزهرى لتوعيتهم باهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحى.

ومن الجدير بالذكر انه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.