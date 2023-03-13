محافظ مطروح يتابع حادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انقلاب سيارة نصف نقل

كتب – أحمد الزغبي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في الساعات الأولي من صباح يوم الاثنين الإسعافات والإجراءات الطبية العاجلة للمصابين وضحايا حادث انقلاب سيارة نصف بمنطقة أوغللة غرب برانى اتجاه السلوم وأدت إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

ووجه محافظ مطروح على الفور لرئيس مجلس براني ولوكيل وزارة الصحة بمطروح بمتابعة حالات المصابين حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم بمستشفى براني المركزي والعسكري وتم نقل بعض الحالات إلى مستشفى مطروح العام ومستشفى الجامعة بالإسكندرية.

والمصابين هم، يعقوب إبراهيم عثمان 24 سنة سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد مصطفى كامل 24 كفر الشيخ كسر بالذراع الايمن وجرح قطعي بفروة الراس، و كريم عبد الستار محمد 18 سنة سوهاج مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وهاشم عنتر راشد 45 سوهاج جرح قطعي بفرورة الراس ومحمد علي 19 سنة سوهاج اشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الراس و حجاج جابر احمد 18 سنة بني سويف كسر بالذراعين وجابر سند محمد 25 سنة بني سويف اشتباه مابعد الارتجاج اشتباه كسر بالفقرات وعوض احمد مكاوي 45 سوهاج اشتباه مابعد الارتجاج وأحمد جمال أحمد 25 سنة سوهاج كدمات وسحجات متفرقة ومحمد عبد الشافي 20 سنة أسيوط اشتباه مابعد الارتجاج ومجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه مابعد الارتجاج ومجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه مابعد الارتجاج ومجهول الهوية ٢٥ سوداني الجنسية اشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الراس وعبد الله ابو السعود 35 سنة البحيرة اشتباه مابعد الارتجاج ومجهول الهوية 30 سنة اشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الرأس، بالإضافة إلى 8 حالات وفاة مجهولين الهوية.



حادث انقلاب سيارة بمطروح