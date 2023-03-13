محافظ كفر الشيخ يشيد بمعرض فنى لشقيقتين من ذوى الهمم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمعرض رسومات ولوحات فنية لشقيقتين من ذوي الهمم، أقامه توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم، باشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور طارق عماره، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ورئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن لوحات الطالبتين الشقيقتين، تعبر عن موهبة وتميز واتقان، موجها التحية لهما، ولاسرتهما، على تشجيعهما ورعايتهما، كما وجه الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم، توجيه عام التربية الفنية، بإشراف نبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، لتبني موهبة الشقيقتين.

ومعرض الطالبتين الشقيقتين، يضم لوحات عن الحضارة الفرعونية، والشهيد مصطفى سمير بدوي، ولوحات تعبر عن المناظر الطبيعية المركبة، ومناظر طبيعية من وحي الخيال، ورسم شخصيات عامة منها الشيخ الشعراوي، وعادل إمام، والطالبتين دمج تعليمي من ذوي الهمم، لديهم موهبة ونقل الرسومات وتتميزان بخيالهما الواسع، وهما روان أحمد الدميري، بالصف الأول الثانوي بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ، وجنة أحمد الدميري بالصف الأول الإعدادي ، دمج تعليمي من ذوي الهمم.



جانب من لوحات الشقيقتين



صورة تذكارية لمحافظ كفر الشيخ والطالبتين



محافظ كفر الشيخ يشيد بالشقيقتين_1