محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 33 من المشاركين فى مسابقة تاج القرآن الكريم

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيبسي، نائب المحافظ، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، والدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة، تكريم 33 من المشاركين في مسابقة تاج القرآن الكريم تحت رعاية النائبة هيام محمد الطباخ في نسختها الثانية بحضور كبير من جميع مراكز محافظة كفر الشيخ.
وقالت النائبة هيام محمد الطباخ، عضو مجلس النواب، إن مسابقة تاج القرآن الكريم في نسختها الثانية أقيمت علي ثلاث مراحل الأولى مرحلة رياض الأطفال الثانية المرحلة الابتدائية الثالثة المرحلة الإعدادية وشارك فيها ما يزيد على ألف مشارك من جميع مراكز وقرى المحافظة.
وأضاف الطباخ، أن تشريف المحافظ اليوم ونائبة، هو وسام شرف لجميع أطفالنا المشاركين مؤكدة أن تاج القرآن الكريم، أضحت المسابقة الأقرب لقلوب أهلنا بالمحافظة.
الحضور في الاحتفالية
تكريم حفظة القرآن الكريم من الاطفال
تكريم حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ بحضور المحافظ
تكريم حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ
تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة كتاب الله
تكريم فتاة حافظة لكتاب الله
جانب من التكريم
طفل حافظ للقرآن الكريم
نكريم طفلة حافظة لكتاب الله_1
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