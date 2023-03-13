محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء القرية التراثية واستعدادات افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، خلال جولة تفقدية، اليوم أعمال إنشاء القرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

لفت المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، و المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وجاري الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.

أشار المحافظ ان ذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وعلى جانب آخر، واصل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جولته اليوم، في اطار جولاته اليومية المستمرة، لمتابعة المشروعات الجارية، للوقوف علي اية مشكلات قد تعيق التنفيذ وتذليلها، وتابع استعدادات افتتاح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ، تفقد المحافظ خلالها اعمال اللاند سكيب وساري العلم بمحيط المجلس، واعمال فرش الادارات، ومركز خدمات مصر، وتفقد مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وأجرى المحافظ اتصالا تجريبيا بمركز الطوارئ بالديوان العام بطور سيناء، مشيدا بالمتدربين الجدد وأعمال الشبكات وتجهيز المركز. وحرص المحافظ خلال جولته بالمبنى بحضور التدريب الجاري للمهندسين الجدد أعضاء مركز شبكات المرافق الجاري تكوينه بالمحافظة بإشراف مركز شبكات المرافق التابع لمحافظة أسوان في اطار التعاون المثمر بين المحافظتين. وأشاد محافظ جنوب سيناء بأعمال التدريب النظري والعملي بمواقع العمل ووجه الشكر لمحافظة أسوان وجهاز الـ شبكات المرافق والتخطيط العمراني التغيرات المكانية بمحافظة اسوان، مشيرا ان الغرض الرئيسي هو إنشاء جهاز رقمي بجنوب سيناء، بهدف رفع جميع المرافق والبنية التحتية بمدينة شرم الشيخ وباقي مدن المحافظة. ولفت المحافظ إلي أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، وجاري نهو الأعمال استعداداً لافتتاحه.