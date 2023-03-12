محافظ جنوب سيناء: نستعد لانطلاق المهرجان الثانى لسباقات الهجن والتراث

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، على أهمية تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد قى إطار الترتيب لإقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثانى لسباقات الهجن والتراث، والافتتاحات الملحقة بمضمار شرم الشيخ الدولى بعد تطويرة من منطقة العزب وقرية التراث والمسجد والمستشفى البيطرى ، وكذا الإستعداد لإفتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمى الجديد والحديقة المركزية، وذلك خلال الفترة القليلة القادمة ، وكذا متابعة مسابقة المشروعات القومية والتي يتبارى من خلالها الإدارات المدرسية بالمحافظة والتي ستتم نهائيات المنافسة بها يوم 15 مارس الجارى على ان توزع الجوائز والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه، للإدارة الفائزه يوم 20 من شهر مارس الجارى على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومى بهدف تنمية الحس الوطنى لابنائنا الطلاب، وكذا الاستعداد لإقامة العرس الجماعى وتوزيع 25 جهاز عروسة يوم الخميس 16 مارس الجارى بطور سيناء.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لجلسة المتابعة الدورية، والتي بدأت فعالياتها في الخامسة من مساء اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومديريى الإدارات والمديريات ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب.

كما ناقش المحافظ برنامج احتفالات العيد القومى لهذا العام ومراسم رفع العلم فوق ارض طابا الحبيبة في الذكرى الـ 34 لعودتها الى أحضان الوطن ، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة خلال الجلسة ومنها موقف التقنين والتغيرات المكانية وملفات التصالح ومراجعة تراخيص المباني وإدخال الكم المتراكم ، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية لعام 2022/2023م.

كما نعى المحافظ النقيب محمد نجل اللواء عبدالله الديب رئيس مدينتي دهب وأبو زنيمة الأسبق والذى وافتة المنية اثر حادث اليم اثناء تأدية عملة راجيا من اللة ان يرحمة ويدخلة فسيح جناتة وان يلهم اهلة الصبر والسلوان ، وأمر بتوزيع عدد 100 من نسخ المصحف الشريف موقع عليها اسمة ترحما على روحة الطاهرة، وذلك اثناء افتتاح مسجد الهدى أثناء العيد القومى للمحافظة مع توجية الدعوة لوالده لحضور الافتتاح.