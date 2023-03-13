محافظ القاهرة يتفقد معارض السلع الغذائية ويوجه بمتابعة صلاحية المنتجات

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على عدد من منافذ " المواطن أولًا "، التى أقامتها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "أهلًا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة، مدى وفرة وجودة السلع المعروضة خاصة السلع الأساسية ( الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات) .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة ونوعيتها ومصدرها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار الرقابة المكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة على كافة المنافذ والمحلات التجارية لمنع المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حملات رقابة دورية مكثفة على المنافذ من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات مؤكدًا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانونى رادع .

ويوجد بالعاصمة أكثر من 2600 منفذًا ثابتًا ومتحركاً من بينها أكثر من 130 منفذًا جديدًا تم إقامتهم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، وأكثر من 270 منفذًا تمت إقامتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.