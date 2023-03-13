محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل تطوير عدد من الأماكن التراثية والتاريخية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بديوان عام المحافظة صباح اليوم وفد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة دكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة بعض القضايا والملفات المتعلقة الآثار والسياحة فى محافظة الإسكندرية، حيث جاءت تلك الزيارة فى إطار التعاون والتكامل المؤسسى الذى أصلته الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف عوامل الجذب السياحى للمحافظة التاريخية العريقة.

وفى كلمته، أكد اللواء محمد الشريف على المقومات التى تتميز بها الإسكندرية فهى مدينة تاريخية بها الكثير من الأماكن الأثرية والسياحية، والتراثية، والثقافية المتميزة، وتزخر بالعديد من المزارات السياحة، والدينية، كما أنها ملتقى للحضارات على مر العصور، مما جعلها مقصدًا سياحيًا وترفيهيًا للمصريين والأجانب من كل الجنسيات.

وأضاف محافظ الاسكندرية، أن المدينة تتميز بأنها جاذبة للسياحة على الصعيدين الداخلى والخارجى حيث يبلغ سكانها الأصليين نحو 5.5 مليون، يُضاف إليهم نحو 5 مليون آخرين من الوافدين والسائحين، لذلك نجدها مكتظة بالسكان.

وأشار الشريف إلى أن محافظة الإسكندرية تعمل على تطوير عدد من الأماكن التراثية والتاريخية، وذلك فى إطار تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة التى وضعتها الدولة لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية والتراثية الهامة فى المحافظة.

وكشف محافظ الإسكندرية، أنه منذ ايام تم الإعلان عن إشارة البدء لمشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس المرسى بنطاق حى الجمرك، بتكلفة مقترحة نحو 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرًا، كما تم الإعلان عن إشارة البدء لإعادة تطوير ورفع كفاءة شارع النبى دانيال بطول 730 مترا، وهو من أقدم وأهم شوارع المحافظة بتكلفة نحو 103 ملايين جنيه، وهو أقدم وأعرق الشوارع فى عروس البحر الأبيض المتوسط، وهو بمثابة مجمع للأديان السماوية الثلاثة حيث يضم، الكنيسة المرقسية وهى أقدم كنيسة فى أفريقيا، ومعبد إلياهو وهو أقدم المعابد اليهودية التى شيدت فى الإسكندرية، ومسجد النبى دانيال، كما شهدنا منذ شهر مع وزيرة الثقافة مشروع تطوير أكاديمية الفنون وعدد من المراكز الثقافية، ومركز الحرية للإبداع، كما قمنا بتطوير بعض الميادين والشوارع التاريخية مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الهوية البصرية والثقافية للمحافظة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ميدان محطة مصر مع الاحتفاظ بالطابع التراثى للمكان وزيادة المساحات الخضراء به، وتوسعة الحارات المرورية، إلى جانب إنشاء سوق حضارى مكون من 4 أدوار.

ولقد أشاد الشريف بالمجهودات التى توليها القيادة السياسية لمحافظة الاسكندرية من خلال ما نراه من افتتاحات لمشروعات كبرى تقوم بها الدولة كمشروعات حماية الشواطئ، والاستراتيجية الوطنية لإدارة مياه الأمطار، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى التى اختصت بها محافظة الاسكندرية.

وخلال اللقاء قال محمود مسلم، رئيس اللجنة، أن ملف الوعى السياحى من الملفات الهامة التى تتطلب تضافر الجهود خاصة فى ظل خطة الدولة لزيادة عدد السائحين الأجانب من كافة دول العالم وان الإسكندرية تضم العديد من الأماكن التراثية التى تصلح لاستغلالها وتوظيفها فى مجال السياحة سواء الشاطئية أو التاريخية والتراثية.