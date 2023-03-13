محافظ أسيوط يحيل مدرسين للتحقيق خلال جولة بمدرسة منفلوط الإعدادية بنات

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة سير الدراسة، وانتظام العملية التعليمية بمدرسة منفلوط الإعدادية الجديدة بنات رافقه خلال الجولة محمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبد التواب محمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ زيارته لمدرسة منفلوط الإعدادية الجديدة بنات بتفقد بعض الفصول بالمدرسة، والتقى بالطلاب والمعلمين، موجهًا بضرورة شرح الانجازات التى تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

ووجه محافظ أسيوط رسالة إلى طالبات المدرسة ببعض الفصول الدراسية حثهم فيها على الجد، والاجتهاد والتفانى فى الدراسة وقام بشرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التى تم تنفيذها على أرض المحافظة مطالبًا المعلمين بضرورة شرح تلك المعلومات للطلاب بإستخدام الصور والفيديوهات للمشروعات التى تم تنفيذها على أرض المحافظة.

وتابع المحافظ سير العمل ببعض فصول وحجرات المدرسة واطمئن على تجهيز الوسائل التعليمية كما انتقد غياب بعض المعلمين بالمدرسة موجهًا مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة بتحرير مذكرة وإحالة المعلمين إلى التحقيق بالشئون القانونية.

وخلال تفقده أحد الفصول قام المحافظ بشرح مختصر عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ثم استعرض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأكد محافظ أسيوط، استمرار جولاته الميدانية والمفاجئة على كافة المنشات التعليمية والمدارس بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط والاطمئنان على سير العملية التعليمية وتهيئة المناخ المناسب للطلاب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للعملية التعليمية وقطاع التعليم بالمحافظة كما وجه مسئولى التربية والتعليم والمتابعة الميدانية بتكثيف حملات المتابعة والمرور على كافة المدارس والمنشآت التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية مع مراعاة تنفيذ الاجراءات والمعايير اللازمة لذلك كـ(التهوية الجيدة للفصول والغرف، وتطهير خزانات المياه، ونظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل،... وغيرها).

وأضاف المحافظ أن إجمالى المدارس التى تم تنفيذها بالمحافظة بالمرحلة الأولى ضمن المشروع القومى لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1227 فصل دراسى لافتًا إلى إنه تم تنفيذ 495 مدرسة بأسيوط فى الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالى عدد فصول 7750 فصل دراسى وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.