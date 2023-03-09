محافظ أسيوط يتفقد أقسام معرض وسط الصعيد الزراعي ويكرم قيادات ومزارعين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أقسام معرض "وسط الصعيد الزراعي،" وكرم بعض قيادات مديرية الزراعة وبعض المزارعين والمشاركين في المعرض الذي أقيم يومي 7 و8 مارس 2023 بمحافظة أسيوط ويضم أكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري والتقاوي والأسمدة والبذور والشتلات .

تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض والخاصة بالمعدات والآلات الزراعية ومنتجات الأسمدة وقسم مديرية الطب البيطري والذي يشمل معدات وأجهزة طبية حديثة كما تفقد أقسام شركات مستلزمات المزارع وشبكات الري والطاقة الشمسية وقسم الأعلاف والتقاوي والشتلات الزراعية وكمبوست وأسمدة عضوية ومشاتل فواكه وخضر وتمويل مشروعات وقروض ميسرة بالإضافة إلى توفير فسائل نخيل برحي ومجدول وذلك بأسعار أرخص من مثيلاتها في الأسواق الخارجية فضلاً عن بعض مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وكرم محافظ أسيوط ،وأعضاء مجلس النواب على هامش المعرض بعض قيادات مديرية الزراعة وبعض المزارعين والمشاركين في المعرض تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم في النهوض بالقطاع الزراعي، والتقى ببعض ممثلي الشركات الزراعية والعارضين المشاركين في المعرض وبعض المزارعين والفلاحين معلنًا دعمه الكامل للتمكين الاقتصادي للمزارعين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية، وفتح أسواق لهم وتكثيف الندوات الإرشادية والمعارض، لتحقيق أقصى استفادة لهم مناشدًا جميع المزارعين والفلاحين بالمشاركة في فعاليات المعرض للاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات الزراعة المختلفة.