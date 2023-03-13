اليوم السابع
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محافظة قنا تعلن حاجتها لسكرتير بـ 8 وحدات قروية.. تعرف على الأماكن وشروط التقديم

الإثنين، 13 مارس 2023 01:00 ص
محافظة قنا تعلن حاجتها لسكرتير بـ 8 وحدات قروية.. تعرف على الأماكن وشروط التقديم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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أعلن ديوان محافظة قنا عن حاجته لوظيفة سكرتير قرية عن طريق الندب وفقا لاشتراطات شغل الوظيفة بـ 8 قرى محلية على مستوى المحافظة.
 
وأوضح الإعلان، أن القرى هي " الوحدة المحلية لقروي دندرة، الوحدة المحلية لقروي أولاد نجم بهجورة، الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب، الوحدة المحلية لقرية المراشدة، الوحدة المحلية لقرية طوخ، الوحدة المحلية لقرية البراهمة، الوحدة المحلية لقرية القلعة، الوحدة المحلية لقرية بخانس"
 
وأوضح الإعلان، أنه يتم تقديم طلب باسم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، موضحًا به الوظيفة المطلوبة  والعنوان التفصيلي ورقم التليفون، وبيان الحالة الوظيفية وتقارير الكفاية عن 3 سنوات، وسيرة ذاتية، وشهادة قانونية موضحا بها الجزاءات في الـ 3 سنوات الأخيرة، وصورة بطاقة رقم قومي، وتقدم من أصل و 4 صور.
 
 
 

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