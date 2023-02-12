محافظة قنا تعلن عن وظائف بمكتبة مصر العامة.. تعرف على الشروط

قنا صابر سعيد

أعلن ديوان محافظة قنا، عن حاجته لشغل وظائف، عن طريق الندب للعمل بمكتبة مصر العامة بقنا.

وأوضح الإعلان، أن الوظائف المطلوبة هي مسئول أنشطة ثقافية وتدريب علاقات عامة، أمين مكتبة تخصص مكتبات وتخصص رياض أطفال، أخصائي حاسب آلي وصيانة حاسبات، متخصص جرافيك_ فنون جميلة.

وأشار الإعلان، إلي أن الشروط المطلوبة هي الحصول على مؤهل عالي مناسب، إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، صفات القيادة الفعالة، ويقدم الطلب باسم محافظ قنا مع سيرة ذاتية وبيان حالة وظيفية حديث، وصورة بطاقة.