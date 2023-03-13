قوافل جامعة القناة تتوجه إلى قرية يوسف السباعي بالسويس بالتعاون مع حياة كريمة

كتب السيد فلاح

انطلقت اليوم الإثنين، القافلة البيئية المتكاملة ل جامعة قناة السويس إلى قرية يوسف السباعي التابعة لحي فيصل بمحافظة السويس،

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى أهالينا في القرى والريف المصري هي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان المصري، وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية،وتابع أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية وأن القافلة تمثل تعاون الجامعة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتضمنت القافلة كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتثقيف الصحي،والاستزراع السمكي، وتم تقديم عدد 664 كشف طبي، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، مع تحويل الحالات التي تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي.

كما أقيمت ندوة تثقيفية من اساتذة كلية التمريض حول السكري وطرق حقن الأنسولين وارتفاع وانخفاض السكر وكيفية التعامل معه.

وفي القافلة الزراعية عقدت ندوة إرشاد زراعي حول المشاكل المختلفة التي تواجه المزارعين وطرق حلها وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية مجانا والموصي بها طبقا للمعايير.

وفي الاستزراع السمكي تم عمل زيارة لإحدى المزارع السمكية، وعمل بعض القياسات علي المياه ومناقشة المربيين حول المشاكل التي تواجههم، والاحتياجات اللازمة للأحواض والعلف وأدوات التربية.

وعن القافلة البيطرية تم الكشف علي عدد 1305 كشوف بيطرية، مابين دواجن وأغنام وماعز وأبقار وجاموس مع صرف الأدوية اللازمة لهم لعدد 350 مستفيدا.

تأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأشرف عليها المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.