طلاب صيدلة القناة يطلقون حملة التبرع بالدم في دورتها الثانية لهذا العام

أطلق الإتحاد المصرى لطلبة كلية صيدلة جامعة قناة السويس حملة التبرع بالدم فى دورتها الثانية لهذا العام من أجل تحقيق الاكتفاء وتحقيق رؤية مصر 2030 تحت شعار "أنا متبرع مصرى.. أنا متبرع دائم"، جاء ذلك وفق تصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

هذا وطالب " مندور " الطلاب بالتبرع بالدم، لافتاً إلى أن الإنسان هو المصدر الوحيد للدم، فتوفير 15 دقيقة من وقتك للتبرع بالدم تساهم فى إنقاذ حياة 3 أشخاص.

تأتى الحمله بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتورة دينا أبو المعاطى عميد كلية الصيدلة والتى كشفت عن أماكن ومواعيد تواجد الحملة داخل الجامعة وخارجها والتى جاءت كالتالى 12 مارس أمام كليتى كلية تجارة وحاسبات، 15 مارس بكلية تربية، بينما ستتوجه الحملة يوم 16 مارس إلى شارع السلطان حسين من الساعة ال 6 مساءً، ثم 19 مارس تتوجه الحملة إلى مقر الجامعة القديمة بكلية تربية رياضية، يليها 20 مارس تتواجد الحملة أمام كليتى الهندسة والزراعة من 10 صباحا إلى 2 مساء.