سفير ألمانيا بالقاهرة يزور مشروعات حياة كريمة والمناطق الأثرية بسوهاج اليوم

سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج اليوم الإثنين سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، في زيارة لسوهاج تستمر لمدة ثلاثة أيام، يستهلها بلقاء مع المحافظ اللواء طارق الفقى حيث يتناول العلاقات الألمانية المصرية يعقبها رغبة السفير هارتمان في التعرف مختلف المؤسسات والأماكن الأثرية بمحافظة سوهاج.

ويرافق السفير هارتمان عضو مجلس النواب المصري ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، سوف يتمحور هدف الزيارة حول موضوع التعليم الذي يتجاوز تقليديا نطاق القاهرة والإسكندرية.

وذكر بيان صادر أن السفير هارتمان سوف يقوم بزيارة إلى مستشفى دار السلام المحلي ليتعرف كيف تقوم الأطقم الطبية، هناك بتحسين الخدمة الصحية في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تعتبر مكانا تاريخيا عريقا، لذا سوف يقوم السفير هارتمان في إطار هذه الزيارة بتفقد المواقع الأثرية، منها الدير الأحمر ومعابد ومدينة أبيدوس ومعبد ميريت آمون الذي شارك في اكتشافه وفض مكنوناته المعهد الألماني للآثار.