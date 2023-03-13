رئيس مدينة الشهداء يوجه بسرعة رفع المخلفات والتعديات على طريق ترعة السمسمية

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز و مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم أعمال قطع الفرمة وإزالة نواتجها بطريق ترعة السمسمية بميت شهالة تمهيداً لأعمال الرصف.

ووجه رئيس المدينة خلال تواجده بالموقع إلى رفع نواتج قطع الفرمة بالطريق أولاً بأول وإزالة كافة الإشغالات ومعوقات الرصف والتعديات على الطريق مؤكداً على عدم البدء في الاتجاه الثاني من الطريق إلا بعد الانتهاء من رفع المخلفات وتسوية وتمهيد الاتجاه الأول لعدم تعطيل حركة المرور، كما وجه بسرعة غلق إحدى بالوعات الصرف بالطريق حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأشار أبو حطب إلى أنه من المقرر رصف طريق السمسمية من الاتجاهين ضمن الخطة الاستثمارية بالمدينة خلال العام المالي الحالي، بتنفيذ هيئة الطرق والنقل.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف بالمدينة للنهوض بها وسرعة إنهائها لخلق سلاسة بحركة المرور وإزالة أي معوقات من شأنها تعطيل الأعمال.