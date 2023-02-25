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متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بالشهداء والباجور ومنوف وتلا.. صور

السبت، 25 فبراير 2023 01:32 م
متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بالشهداء والباجور ومنوف وتلا.. صور أعمال الرصف والتطوير
المنوفية - محمود شاكر

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تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال قطع الفرمة وتسوية شارعي الأزهر والمدرسة الثانوي بناحية عمروس تمهيداً لفرد طبقة السن وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق بإجمالي أطوال 1200 م .

 

كما تابع رئيس المدينة أعمال نظافة وتطهير شارع الاسطبل بداية من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية بطول 500 م  تمهيداً لفرد طبقة السن، كما تم متابعة أعمال رصف شارع الشيخ منصور الذي يربط بين شارعي بور سعيد والنصر بطول 500م ، وكذا أعمال نقل وترحيل أعمدة الإنارة بشارع شمس بطول 150م بهدف توسعة الشارع للمواطنين وتمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك ضمن أعمال التطوير بالخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2022/2023.

 

 جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق .

 

فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال تسوية شارع مدبولي زهير ورفع مطابق الصرف الصحي تمهيداً لأعمال الرصف ، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تسوية ووضع طبقة الأساس بشارع مسجد التقوى، بالإضافة إلى متابعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال الرصف والتطوير بشارعي سيدى عز الدين والمحكمة وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين .

 

متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بالشهداء والباجور ومنوف وتلا (1)
متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير

 

متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بالشهداء والباجور ومنوف وتلا (2)
أعمال الرصف والتطوير 
متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بالشهداء والباجور ومنوف وتلا (3)
متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير 

 

 

 

 

 


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