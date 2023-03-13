رئيس جامعة المنوفية يكرم فريق الجامعة لذوي الهمم الحائز على 14 ميدالية متنوعة

كرم اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق الجامعة لذوى الهمم لتحقيقهم مراكز متقدمة فى المسابقات المختلفة، حيث حقق فريق طلاب جامعة المنوفية لمتحدى الإعاقة 14 ميدالية متنوعة خلال مشاركتهم فى اللقاء الرياضى "الإعاقة منحة.. لا محنة"، الذى عقد خلال الفترة من 1 حتى 6 مارس الحالى بالمدينة الشبابية فى الإسكندرية للعام الجامعى 2022 / 2023 بالإضافة إلى مشاركتهم فى بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى فى الجامعة الأمريكية وبطولة الكونغ فو بجامعة القاهرة.

قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة التهنئة إلى جميع اللاعبين والجهاز الفنى لحصولهم على 6 ميداليات ذهبية و2 فضة و6 ميداليات برونزية فى ألعاب كرة القدم وألعاب القوى ورفع الأثقال، ودعا الطلاب المكرمين إلى الاستمرار فى إحراز التفوق العلمى والرياضى، مؤكدا على حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لهم.

ومن جانبها قدمت الدكتورة نانسى أسعد الشكر للفريق على تفوقهم الرياضى وإحراز نتائج متقدمة للجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة تشجع المواهب وتدعمها وان بابها مفتوح دائما لهم، ودعت الطلاب إلى الالتحاق بالدورات المختلفة التى توفرها الجامعة للطلاب لتنمية قدراتهم المختلفة وخاصة الدورات الذى يعدها مركز التطوير المهنى.

كما شارك فى التكريم الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضى والكابتن محمود حافظ والكابتن على السيد مشرفا البطولة.

وشمل التكريم فريق كرة القدم للصم والبكم لخصولهم على المركز الأول والميداليات الذهبية، والطالب محمود عبد الحليم الحاصل على المركز الأول فى وزن 57 كجم لرفع الأثقال.

والطالب أحمد طلعت عبد المعطى الحاصل على المركز الثالث وزن 54 كجم فى رفع الأثقال، والطالب أحمد هشام عبد المقصود لحصوله على المركز الأول (الميدالية الذهبية) فى لعبة دفع الجلة للصم والبكم، كما حصل على المركز الأول فى منافسات رمى الرمح.

والطالبة شيماء ناصر الحاصلة على المركز الأول فى منافسات دفع جله أرجل معاقة، كما حصلت على المركز الأول فى رمى الرمح أرجل معاقة، والطالبة سلوى أحمد عبد الحليم لحصولها على المركز الثالث فى سباق رمى الرمح أرجل سليمة.

والطالب عمر أسامة البلتاجى لحصوله على المركز الثانى فى سباق 100 متر عدو للصم والبكم، كما حصل على المركز الثالث فى سباق الوثب الطويل، والطالب خالد أحمد سالم لحصوله على المركز الثالث فى سباق 100 متر عدو أرجل سليمة، كما حصل على المركز الثالث فى سباق 200 متر عدو أرجل سليمة.

والطالب عمر هشام العليمى لحصوله على المركز الثالث فى سباق دفع الجلة أرجل معاقة، كما حصل على المركز الثانى فى سباق رمى الرمح أرجل معاقة.