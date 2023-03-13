دبلوماسيون أجانب يزورون حي الشيخ جراح والبلدة القديمة بالقدس

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زار وفد من الهيئات الدبلوماسية، اليوم الاثنين، حي الشيخ جراح شرقي القدس والبلدة القديمة بالمدينة المحتلة، واطلع على تطورات الأوضاع وآخر المستجدات هناك.

وتخللت جولة الوفد، الذي ضم نحو 25 دبلوماسيا من دول الاتحاد الأوروبي، زيارة لعشرات البيوت الفلسطينية المُهدد أهلها بالإخلاء في مدينة القدس وحي الشيخ جرّاح، حيث استمع إلى معاناة المواطنين بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.



وأعرب مُمثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورجسدورف عن قلقه حيال الوضع الحالي في حي الشيخ جرّاح، مؤكدا أن الاتحاد يبذل قصارى جهده لمنع قرارات الإخلاء في هذا الحي.. وشدد على رفض الاتحاد الأوروبي للسياسات التي تجري في مدينة القدس من قبل الاحتلال، والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.



وتوجه الوفد إلى البلدة القديمة وزار عائلة صب لبن، وهي إحدى العائلات التي لا يبعد بيتها سوى عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى وبقيت صامدة منذ أكثر من 30 سنة محاولة الحفاظ على البيت، الذي شكل مطمعا للمُستوطنين الذين تدعمهم عشرات المؤسسات الاستيطانية.