ختام تصفيات مهرجان إبداع التمهيدي للرسم والتصوير الزيتي بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان " إبداع " لمراكز الشباب الموسم الرابع فى مجالات " التصوير الزيتى، النحت، الرسم، الحفر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المهرجان يقام ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المهرجان يشمل ثلاث عشرة مجال متنوع كالشعر والأفلام القصيرة والألعاب الإلكترونية والتعليق الرياضي والدوري الثقافي والعروض المسرحية والفنون الشعبية والموسيقى والغناء جماعي وفردي والفنون التشكيلية، والحرف التراثية والأشغال الفنية والموال الشعبي والإنشاد والترانيم والفرق الموسيقية الباند، كما يشارك فى التصفيات التمهيدية 100 شاب وفتاة.

يعد المهرجان أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة فى إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها، لإكتشاف المواهب الشبابيه، وقام بالتحكيم فى التصفيات التمهيدية للرسم والتصوير أساتذة متخصصين، وهم الدكتور محمد رضوان إبراهيم، أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتورة لمياء كرم، أستاذ النحت بكلية التربيه جامعة كفرالشيخ، ورامى ربيع الششتاوى، الفنان التشكيلي، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.



تعدد الرسومات المعبرة عن الطبيعة والحياة بكفر الشيخ



رسمة متميزة لفنانه بمعرض ابداع



رسومات الفنانيين تعبر عن طبيعة كفر الشيخ والمهن التي تشتهر بها