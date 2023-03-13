"شباب القليوبية" تطلق برنامج المشورة المهنية بالتعاون مع كلية آداب بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، انطلاق تنفيذ برنامج تدريبي جديد لتنمية المهارات الحياتية "المشورة المهنية"، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة "يونيسيف"، من كلية الآداب بجامعة بنها فى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي.

وكشفت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أن التدريب يتم عن طريق مدربين معتمدين للمشورة المهنية من وزارة الشباب والرياضة لعدد 40 مستفيدا، يتلقون في خلال أيام التدريب إلى أداء التقييم السيكولوجي، ومعرفة المزايا والقدرات الخاصة والمواهب الخاصة بكل فرد، تعريف المناطق الخاصة بك التى تتطلب التطوير، استعراض المهن التي تتناسب مع المواهب والمزايا والقدرات الخاصة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة ونتيجة لمقابلة مع خبراء.

وتابعت، أنه تطرقت إلى كيفية الاطلاع على التوصيف الوظيفي لبعض المهن الأكثر ملائمة بما في ذلك (نطاق العمل والمهام والعلم والمعرفة والاهتمامات) وذلك أيضاً بالاستعانة بالمتخصصين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الكفاءات المهنية اللازمة و المطلوبة للمهنة التى تختارها و اكتساب القدرات الخاصة، وتحديث سيرتك الذاتية لتعكس المهارات التي أصبحت تتفوق وتتميز بها، واخيرا المساعدة في البحث عن المهن المستهدفة في سوق العمل.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في وقت سابق على المدربين إلزام المتلقين بجميع البرامج اتباع القواعد والنظام المقرر من وزارة الشباب والرياضة في أيام الحضور وساعات تلقي التدريب، مع تسهيل إجراءات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، لتوسيع قاعدة الاستفادة من البرامج.