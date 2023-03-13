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حصاد الوزارات.. تعديل مواعيد 10 قطارات مع بداية شهر رمضان

الإثنين، 13 مارس 2023 05:21 م
حصاد الوزارات.. تعديل مواعيد 10 قطارات مع بداية شهر رمضان قطار - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. 
 
وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالى 81 مليون دولار خلال أسبوع
 
تعديل مواعيد 10 قطارات مع بداية شهر رمضان.. اعرف التفاصيل
 
وزير الإنتاج الحربى: تعميق التصنيع العسكرى والمدنى أولوية للوزارة
 
تموين القاهرة: توافر المخزون الاستراتيجى للسلع وشن حملات يومية خلال شهر رمضان
 
الصحة: الكشف عن الأمراض الوراثية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
 
التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مطابقة لمواصفات الامتحان الأساسى
 
التعليم تعلن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى
 

 


حصاد الوزارات

وزير الزراعه

مواعيد القطارات

الانتاج الحربى

تموين القاهره

الصحه

الامراض الوراثيه

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

القوى العامله

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