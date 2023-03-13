وزير التعليم العالى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى الإسكندرية وبيروت

كتب محمد صبحى

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي الإسكندرية وبيروت العربية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الطلاب، والدكتور كامل جلال الوزير المفوض ممثلًا عن وزارة الخارجية المصرية، والدكتور عمار الحوري رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان والوفد المرافق له، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال فعاليات البروتوكول، أكد الدكتور أيمن عاشور حرص مصر على دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع الدول العربية الشقيقة، وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى ما تُمثله جامعة بيروت العربية من رمز حضاري، يعكس مبادئ وقيم العمل العربي المُشترك، لافتًا إلى الروابط التاريخية والأكاديمية الفريدة التي تجمعها بجامعة الإسكندرية، والتي تعمقت منذ إنشاء جامعة بيروت العربية عام 1960، كإحدى مؤسسات وقف البر والإحسان بدعم من جامعة الإسكندرية.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن توقيع البرتوكول يعد انطلاقة جديدة لتأكيد أواصر التعاون بين البلدين، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية لخدمة الأمة العربية برؤية جديدة ومتميزة.

كما هنأ الوزير الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الطلاب؛ لتوليه مهام رئاسة جامعة بيروت العربية اعتبارًا من سبتمبر 2023، متمنيًا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

ومن جانبه ثمن الدكتور عبدالعزيز قنصوة جهود جمعية البر والإحسان في الوصول إلى توقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية، ومشيرًا إلى ما قدمته جامعة الإسكندرية خلال الفترة الماضية من أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية، والتي من ضمنها تقديم الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والخبراء، وغيرها من أشكال الدعم، وهو ما أسفر عن تبلور هذا النموذج الفريد الذي تُمثله جامعة بيروت العربية.

وفي كلمته أعرب الدكتور عمار الحوري عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المصرية اللبنانية، ومؤكدًا أن القاهرة وبيروت يجمعهما علاقات تاريخية، تتسم بالصداقة والأخوة والمحبة المتبادلة، لافتًا إلى التعاون المصري اللبناني في مجال التعليم على أعلى مستوى، وخصوصًا في مجال التعليم العالي الجامعي، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين القاهرة وبيروت في قطاع التعليم الجامعي.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عمار الحوري رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى استكمال مسيرة الترابط بين الجامعتين العريقتين، بما يخدم التطور الأكاديمي والثقافي المشترك، ويُسهم في تحقيق مكانة عربية ودولية رفيعة لكل منهما، بما يمكن من استشراف التطورات العلمية والتقنية الحديثة.

وخلال فعاليات توقيع البروتوكول أكدت الجامعتان الإسكندرية وبيروت العربية على تصميمهما على تجديد آفاق هذا التعاون بينهما وفقًا للقواعد والقوانين السارية في كل من مصر ولبنان.

وينص البروتوكول على التعاون بين الجامعتين في مجالات التعليم بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، والدراسات العليا، والإشراف، والحكم على الرسائل العلمية، والندوات، والمؤتمرات العلمية، واستخدام المختبرات والمعامل، والمكتبات الجامعية، فضلًا عن التعاون في مجالات الأنشطة الطلابية، والرياضية، والثقافية، والترفيهية، وتبادل الزيارات والوفود الطلابية وغيرها.

كما ينص البروتوكول على التعاون في تنفيذ تدريب لطلاب جامعة بيروت العربية في مستشفيات جامعة الإسكندرية وعياداتها الإكلينيكية، وذلك وفقًا لحاجة جامعة بيروت العربية.