التعليم توجه بإعداد كشوف بالطلبة الموهوبين فى التربية الفنية بالمدارس

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن إكتشاف الموهوبين من الطلاب والمبدعين في مادة التربية الفنية بجميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023، حيث وجهت الوزارة، بإعداد كشوف للموهوبين من الطلاب وتصنيفهم حسب الموهبة، وتبليغ الموجة العام للتربية الفنية سرعة إرسال كشوف بأسماء الطلاب الموهوبين والمبدعين في مادة التربية الفنية بجميع المراحل التعليمية في مادة التربية الفنية التي تعد مادة أساسية يتم تدريسها بالمرحلة الإبتدائية والإعدادىة واختياري في المرحلة الثانوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، على أن تنفيذ المسابقة الفنية، حيث أن المعلمين والموجهين للتربية الفنية هم المنوطين باكتشاف الموهبين في مادة التخصص وموافاتنا مكتب مستشار التربية الفنية بديوان عام الوزارة بالأسماء والكشوف مصنفة حسب المراحل بشكل عاجل وهام.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلاب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والثقافة بهدف دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمتفوقين، مؤكدًا أنه تم تنفيذ المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة مع بداية الفصل الدراسي الثاني بنسبة 25%، وصولًا إلى نسبة 100% فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالي.