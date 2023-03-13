حبات الخير ترسم لوحة فنية.. الطماطم تحول الصحراء الصفراء لبساتين من الألوان بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

بث تليفزيون "اليوم السابع"، تقريرا حول التحول الكبير الذى على أرض محافظة الأقصر، فى الاستفادة من المشروع القومى الذى انطلق منذ سنوات فى زراعة محصول الطماطم وتجفيفه للتصدير للخارج، حيث انطلق على مدار السنوات الماضية عدد كبير من المستثمرين وشركات الإنتاج الزراعى، فى غزو الصحراء والأراضى الجبلية لتوسيع رقعة زراعة الطماطم الذى يستمر فى قلب الأقصر فترة طويلة فى الحصاد حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، وينتج ملايين الأطنان لتوفيرها للسوق المحلى وتجفيف الأجود منها لتصديرها لدول العالم، وتحولت الجبال من اللون الأصفر فى غرب وجنوب الأقصر إلى اللون الأخضر بالزراعات والأحمر بمحصول الطماطم لتفتح أبواب رزق كبير للمزارعين، وتوفير فرص عمل على مدار العام للشباب والفتيات خلال الحصاد اليومى للمحصول الأهم فى الجنوب حالياً.

وفى نفس السياق التقى "تليفزيون اليوم السابع" مع المهندس هشام سالم استشارى زراعة وتجفيف الطماطم بالأقصر، أنهم بعد النجاحات التى تمت على أرض الأقصر فى زراعات الطماطم وتجفيفها، قرر عدد من المستثمرين من الوجه البحرى أن يستثمروا فى قطاع الطماطم فى جبال غرب الأقصر لإنعاش تلك الزراعة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة فى قرى ونجوع الصعيد، موضحاً أن الرقعة الزراعية أصبحت أقل فى الوجه البحرى، ولذلك قرروا التوجه للعمل فى زراعات الطماطم بجنوب الصعيد بكونه محصول إستراتيجى.

ويضيف هشام سالم، لـ"اليوم السابع"، أن محصول الطماطم أصبح حالياً محصول إستراتيجى لكونه يدخل فى الحياة اليومية للأهالى، بجانب تجفيفه وتصديره للخارج وجلب عملة صعبة لمصر، بجانب دخوله فى التصنيع كمعجون طماطم وصلصة للسوق المحلى والسوق الدولى، حيث انطلقوا فى العمل بالمناطق الجبلية بعد إجراء الإختبارات اللازمة فى التربة التى تم التى التأكد بأنها صالحة تماماً لخروج محصول الطماطم بصورة مميزة للغاية، ويشارك معهم عدد كبير من المستثمرين من الوجه البحرى للإستثمار فى محصول الطماطم الأهم فى الأقصر حالياً.

وأوضح استشارى الطماطم فى جبال مدينة إسنا غرب الأقصر، أنه شباب وأهالى قرى الأقصر ساهموا فى نجاح تلك المشروعات فى تحويل الأراضى الصفراء من صحراء جرداء إلى مزارع خضراء، حيث خططوا لتحويل 3 آلاف فدان من صحراء لأراضى مستصلحة بمحصول الطماطم، وبالفعل إنطلقوا فى مساحة 250 فدان وتمت زراعتها بمنطقة جنوب الأقصر فى الجبال الغربية وبدأت تنتج محصولها خلال الفترة الماضية لتدخل مراحل التجفيف والتوفير لكميات الطماطم بالسوق المحلى، كما يخططون خلال الفترة المقبلة لبدء الزراعة فى 1000 فدان بمحصول الطماطم حيث أنه محصول شتوى وصيفى وطبيعة المناخ فى الشتاء بالأقصر تساهم فى توفير محصول مميز من الطماطم طوال العام.