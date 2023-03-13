"جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".. ندوة بحقوق المنصورة اليوم

الدقهليه شريف الديب

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة اليوم الإثنين، ندوة علمية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بعنوان "جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى ضوء المستحدث من القضاء والفقه" بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى .

تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، وريادة الدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئاسة الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، ومقرر الندوة الدكتور علاء التميمى وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تناقش الندوة العديد من المحاور: آليات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقا للمعايير الدولية تقدمها السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، القضاء المصرى ومواجهة جرائم الإتجار بالبشر تهريب المهاجرين يقدمه القاضى الدكتور على فرجانى نائب رئيس محكمة النقض، حماية ضحايا الإتجار بالبشر المهاجرين المهربين فى ضوء المستحدث من القضاء والتشريع يقدمه القاضى الدكتور عادل ماجد نائب رئيس محكم النقض، تطور الفقه القانونى المصرى فى مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يقدمه الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق الأسبق.