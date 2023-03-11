جامعة المنصورة تفوز بـ 23 مشروع تخرج بقيمة مليون جنيه من أكاديمية البحث العلمى

الدقهلية شريف الديب

. قدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة لطلاب جامعة المنصورة، لحصولهم على عدد متميز من مشروعات التخرج الممولة من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

وقد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية جوائزها السنوية لتمويل مشاريع التخرج بالجامعات المصرية حيث فازت جامعة المنصورة بعدد 23 مشروع تخرج بقيمة اجمالية تصل إلى مليون جنية مصرى. حيث تقدم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا دعم لمشاريع التخرج التى تحقق رؤية مصر 2030 وتساعد فى تقديم حلول للمشاكل التى تواجه المجتمع بما يخلق نوع من التكامل بين الجامعة والمجتمع.

والجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلين على المشاريع من كليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات. خالص الدعوات بدوام التوفيق للجميع.