وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن رئيس حزب بريبومي بيرساتو الماليزي (بيرساتو) دفع ببراءته أمام المحكمة من الاتهام الموجه إليه وأقر بأنه غير مذنب.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الادعاء يتهم محي الدين بإساءة استغلال منصبه كرئيس لبيرساتو لتلقي رشاوى بقيمة خمسة ملايين رينجيت ماليزي وإيداعها في حسابات الحزب المصرفية، مشيرة إلى أنه تم ارتكاب هذه الواقعة في السابع من يناير من 2022.

ويواجه المتهم بغسيل الأموال عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف قيمة عائدات أي تحويلات غير قانونية أو خمسة ملايين رينجيت ماليزي أيهما أعلى.