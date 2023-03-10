وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن الإدعاء أفاد خلال جلسة المحكمة في العاصمة "كوالالمبور" بأن ياسين أساء استغلال منصبه كرئيس للوزراء لتلقي رشاوى تبلغ قيمتها 232.5 مليون رينغيت ماليزي من أجل حزبه السياسي (حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين).

وأضاف الراديو أنه تم أيضا توجيه اتهامين إلى ياسين يتعلقان بغسيل الأموال بقيمة 195 مليون رينغيت ماليزي.. مشيرا إلى أن ياسين البالغ من العمر 76 عاما دفع ببرائته من الاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح الراديو أن ياسين يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عاما في الاتهامات المتعلقة بسوء استغلال السلطة، في حين يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاما في اتهامات غسيل الأموال.