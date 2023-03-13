تعليم أسيوط: تدريب 666 معلما ضمن تدريبات المعلمين الجدد لـ"30 ألف معلم"

أسيوط -هيثم البدرى

بدأت مديرية التربية و التعليم بأسيوط تدريب 666 معلما ضمن تدريبات المعلمين الجدد لتدريب 30 ألف معلم تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وفي ذات السياق تفقد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم العام قاعات التدريب للمعلمين الجدد لتدريبهم وتأهيلهم للعمل فى المجال التربوى.

حيث زار عبدالعزيز مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة ،وحضر طابور الصباح وتحية العلم وتفقد العملية التعليمية وقام بمناقشة الطلاب فى المواد المختلفة " اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، الرياضيات".

وأثنى زنار على قيادة المدرسة ومنح شهادة تقدير سلوى عثمان مديرة المدرسة، واحمد حمدى معلم التربية الرياضية وأحد طلاب الصف الأول الابتدائى وشهادة أخرى لجميع العاملين بالمدرسة.

كما تفقد التدريب بقاعة المدرسة ورحب بالمتدربين وحثهم على الاستفادة من التدريب وتحدث عن المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ،وتنمية روح الولاء لأنهم مسئولين عن تخريج جيل كامل يكون قادر عن الدفاع عن مصرنا الحبيبة.

كما تفقد زنار قاعة تدريب مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية وخديجة يوسف الثانوية وتنمية المهارات وتأكد من جاهزية القاعات للتدريب، ومن الجدير بالذكر أنه بلغ عدد قاعات التدريب 11 قاعة بعدد 666 متدربا "324 معلم فصل، 342 رياض الأطفال.