تعليم أسيوط: استعدادات مكثفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

شدد عبدالعزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس، والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لامتحانات الشهادة الإعدادية دور أول يناير للعام الدراسى الحالى والتى ستنطلق يوم الأربعاء القادم 18 من الشهر الجارى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع مع مديرى الإدارات، ورؤساء اللجان على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، الانتهاء من كافة اللجان، وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أى تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا، وتلقى أية شكاوى مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات لجان الامتحانات، وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس.

وشدد وكيل الوزارة، بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدى لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير الامتحانات والتأكيد على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام مشدداً بأنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.