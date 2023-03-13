تدريب المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد ضمن مسابقة 30 ألف معلم فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الاثنين، مراكز تدريب المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد "معلم فصل - معلمة رياض أطفال" ضمن مسابقة 30 ألف معلم في أول يوم له.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتورة أمل شومان مدير إدارة التدريب، وآمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي والأستاذة عزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال، وسمير الشرقاوي مدير مركز التدريب الرئيسي.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن المتقدمين لتلقي التدريب يبلغ عددهم 228 معلم فصل و 582 معلمة رياض أطفال موزعين على 15 قاعة تدريبية على مستوى المحافظة، لافته إلى أن هذا البرنامج التدريبي يستمر حتى الخميس القادم الموافق 16 مارس الجاري.

وأشادت وكيل الوزارة بانتظام الفئة المستهدفة من التدريب، مؤكدة أن المعلم هو الركن الأساسي في العملية التعليمية والتربوية وأن تأثيره في الطالب هو الأبلغ والأجدى فهو من يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجهات ويرسم إطار مستقبل أمة بأكملها.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن وظيفة معلمة رياض أطفال تكمن أهميتها في أنها هي المفتاح الأخلاقي لتربية طفل ما قبل المدرسة وهي المسئولة عن تكوين الشخصية وهي القدوة والمثل الذي يترسخ في وجدان وذاكرة الطفل منذ نعومة أظافره متمنية للجميع التوفيق والسداد.